Зобнин не хочет быть тренером

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин ответил на вопросы женской сборной страны. Видео опубликовала пресс-служба РФС.

- Кем ты себя видишь после футбола?

- Сейчас тяжело загадывать. На данный момент тренером я себя не вижу. Может быть, пойду в какой-то бизнес. Сейчас меня такие мысли не посещают, потому что мне еще играть достаточно долго. Ну а в будущем, может, бизнес какой-то. Может, пойду учиться на музыканта. Тренером быть не хочу, потому что это еще тяжелее, чем быть футболистом. И стресса больше. Поэтому куда-то, наверное, постараюсь, что не касается футбола.