Захарян присоединился к сборной России

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян прибыл в расположение сборной России.

«Hola, amigos (привет друзья — прим. «СЭ»). Ой, я же в сборной. Всем привет», — сказал Захарян в видео, которое опубликовала пресс-служба национальной команды.

Захарян попал в окончательный состав сборной России на мартовский тренировочный сбор. Команда сыграет против сборных Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад». 20-летний россиянин забил в матче против «Кадиса» (2:0) в 29-м туре ла лиги.