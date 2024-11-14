Карпин: «Как Дзюбе и Кержакову решить бомбардирский спор: «Пусть один на один сыграют»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, как нападающему «Акрона» Артему Дзюбе и экс-форварду «Зенита» Александру Кержакову решить спор за звание лучшего бомбардира в истории национальной команды. Оба игрока забили по 30 голов за сборную России.
«Пусть они между собой один на один сыграют и определят, кто лучший бомбардир», — сказал Карпин на пресс-конференции.
Свой последний матч за сборную Дзюба провел 21 июня 2021 года против Дании на чемпионате Европы-2020. Кержаков завершил карьеру в 2017-м.
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