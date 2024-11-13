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Сегодня, 23:13

На матч с Россией приехали шесть игроков основы сборной Брунея

Руслан Минаев
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Только шесть игроков основы сборной Брунея смогли приехать на товарищеский матч с Россией.

«У нас были некоторые проблемы с получением разрешения для игроков в нашей стране. Мы смотрели некоторые игры российской сборной, и думаем, что она играет очень агрессивно», — цитирует Kub Mash главного тренера сборной Брунея Винисиуса Эуторопио.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: kub mash
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