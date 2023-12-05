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Тюкавин о невызове в состав сборной России: «Как Валерий Георгиевич решил, так и получилось»

Руслан Минаев
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о том, что не попал в состав сборной России в последних матчах.

«Валерий Георгиевич посчитал нужным вызвать других нападающих, и это решение я оспорить не могу. Как главный тренер сборной решил, так и получилось», — цитирует Тюкавина Sport24.

21-летний форвард провел за национальную команду 3 матча. В этом сезоне он провел за «Динамо» 22 матча, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
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