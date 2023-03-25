Тренер сборной Ирака Касас назвал Россию очень сильным соперником

Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией. Игра пройдет завтра, 26 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

«Для нас, безусловно, завтра будет очень важный матч, потому что мы встретимся с очень сильным и известным соперником как на европейском уровне, так и на мировом. Для нас завтрашний матч после Кубка Персидского Залива будет иметь важное значение. Конечно, мы готовимся к завтрашней встрече», — приводит слова Касаса корреспондент «СЭ» Григорий Горностаев.

Тренер Ирака также ответил на вопрос о российских игроках. По словам специалиста, его команду ждет матч с очень сильным соперником.

«Мне бы не хотелось как-то персонализировать, потому что футбол — это командная игра. Мы воспринимаем соперника в комплексе, как целую команду. Это очень сильный соперник, который показал очень хороший футбол. Сборная России превосходит нас по уровню, но мы будем бороться. После матча смогу уже конкретнее что-то сказать.

Все ли сильнейшие игроки смогли приехать? Конечно, у нас были небольшие трудности в подготовке к матчу. Некоторые игроки получили травмы. Но мне бы не хотелось оправдываться. Приехали на мой взгляд самые достойные и лучшие, завтра на игре мы вам это покажем», — добавил Касас.