Станислав Черчесов: "Такие игры бывают. Главное, что не теряли концентрацию"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) отметил, что план на игру был выполнен. По его мнению, такие матчи случаются, поэтому главное - это победа.

– Настрой на игру есть. Есть вещи, которые мы делали правильно, - сказал Черчесов в эфире "Матч Премьер". - То, что планировали, сделали. Когда так много моментов у ворот, их надо реализовывать.

Наверное, такие игры бывают. Главное, что не теряли концентрацию, хотя у соперника были несколько опасных вылазок. Поблагодарил игроков за профессионализм. Не было ни одного слова про усталось. У нас было два матча - мы взяли шесть очков.

Сейчас нет того игрового тонуса, как был на предыдущем сборе. У многих последняя игра была 26 числа. Мы не хотели выпускать игроков, которые забыли, когда играли матчи с определенным накалом, а так всеми довольны.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира