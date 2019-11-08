Сборная России тепло поздравила Гуса Хиддинка

Сборная России поздравила экс-тренера национальной команды Гуса Хиддинка с днем рождения. 8 ноября голландскому специалисту исполняется 73 года.

- Дорогой Гус! С теплотой вспоминаем Ваш прошлогодний визит на нашу базу в Новогорск, который зарядил команду новыми эмоциями перед важнейшим матчем с Испанией, — говорится в сообщении в Twitter.

C днем рождения, маэстро! Здоровья и до новых встреч!

Дорогой Гус!

С теплотой вспоминаем Ваш прошлогодний визит на нашу базу в Новогорск, который зарядил команду новыми эмоциями перед важнейшим матчем с Испанией!

C днем рождения, маэстро! Здоровья и до новых встреч! pic.twitter.com/Jhwl8gGGra — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2019

Под руководством Хиддинка сборная России завоевала бронзу на Евро-2008, а в рейтинге ФИФА занимала самое высокое место в новейшей истории — шестое.

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