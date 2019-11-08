Сборная России тепло поздравила Гуса Хиддинка
Сборная России поздравила экс-тренера национальной команды Гуса Хиддинка с днем рождения. 8 ноября голландскому специалисту исполняется 73 года.
- Дорогой Гус! С теплотой вспоминаем Ваш прошлогодний визит на нашу базу в Новогорск, который зарядил команду новыми эмоциями перед важнейшим матчем с Испанией, — говорится в сообщении в Twitter.
C днем рождения, маэстро! Здоровья и до новых встреч!
Дорогой Гус!— Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2019
С теплотой вспоминаем Ваш прошлогодний визит на нашу базу в Новогорск, который зарядил команду новыми эмоциями перед важнейшим матчем с Испанией!
C днем рождения, маэстро! Здоровья и до новых встреч! pic.twitter.com/Jhwl8gGGra
Под руководством Хиддинка сборная России завоевала бронзу на Евро-2008, а в рейтинге ФИФА занимала самое высокое место в новейшей истории — шестое.