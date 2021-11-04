Семин рассказал, как раскрыл вратаря сборной России

Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин рассказал, как он раскрыл вратаря Никиту Хайкина, который получил вызов в сборную России.

— Хайкин говорил мне, что вы во многом спасли его карьеру, в юном возрасте взяв в молодежную команду «Мордовии», которую тогда возглавляли.

— Да, хочется теперь увидеть его наяву! Помимо «Мордовии», были моменты, когда он был без команды и тренировался с Зауром Хаповым. На мой взгляд, Никита достиг больших успехов, и тренеры национальной команды вызывали его справедливо. А дальше уже жизнь покажет.

Он — чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей. Там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах. У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться.

— Какие?

— Игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и мало — на международном уровне.

— Во времена «Мордовии» могли себе представить, что Хайкин может дорасти до сборной?

— Сложно было что-то предугадать. Но, во-первых, он очень работоспособный — и тогда таким был. Во-вторых, высокий, хорошие данные. А самое главное, что он по-настоящему любит свою профессию, предан футболу. Это ему помогло. Он был во многих странах — например, Израиле. Но нашел себя в Норвегии.

Полностью интервью Юрия Семина — здесь.