Семин рассказал, как раскрыл вратаря сборной России
Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин рассказал, как он раскрыл вратаря Никиту Хайкина, который получил вызов в сборную России.
— Хайкин говорил мне, что вы во многом спасли его карьеру, в юном возрасте взяв в молодежную команду «Мордовии», которую тогда возглавляли.
— Да, хочется теперь увидеть его наяву! Помимо «Мордовии», были моменты, когда он был без команды и тренировался с Зауром Хаповым. На мой взгляд, Никита достиг больших успехов, и тренеры национальной команды вызывали его справедливо. А дальше уже жизнь покажет.
Он — чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей. Там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах. У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться.
— Какие?
— Игра ногами. Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и мало — на международном уровне.
— Во времена «Мордовии» могли себе представить, что Хайкин может дорасти до сборной?
— Сложно было что-то предугадать. Но, во-первых, он очень работоспособный — и тогда таким был. Во-вторых, высокий, хорошие данные. А самое главное, что он по-настоящему любит свою профессию, предан футболу. Это ему помогло. Он был во многих странах — например, Израиле. Но нашел себя в Норвегии.
Полностью интервью Юрия Семина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-yuriya-semina-ob-igre-zenita-v-lige-chempionov-trenere-sergee-semake-i-buduschem-lokomotiva-1853546/
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