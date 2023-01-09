PR-менеджер российской компании по производству спортивной экипировки высказалась о возможном сотрудничестве со сборной России

PR-менеджер российской компании по производству спортивной экипировки Bosco Sport&Fresh Ольга Французова высказалась о возможном сотрудничестве со сборной России по футболу.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил о смене технического спонсора сборной России в 2023 году.

«Компания Bosco всегда открыта к предложениям о сотрудничестве и рада заключать взаимовыгодные контракты. На данный момент никакой конкретики по данному вопросу сообщить не можем, однако, по понятным причинам мы наблюдаем всплеск активности среди участников футбольного сообщества по вопросу сотрудничества», — заявила PR-менеджер «РБ Спорт».

Немецкая компания Adidas являлась техническим спонсором сборной России с 2008 года.