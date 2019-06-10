"Объясняю, что такое техника". Джикия – о Фернандесе и Гильерме

10 июня. Защитник сборной России Георгий Джикия в компании с игроком обороны Мариу Фернандесом и вратарем Маринату Гильерме. Фото instagram.com

Защитник сборной России Георгий Джикия опубликовал в Инстаграме фотографию с защитником Мариу Фернандесом и голкипером Маринату Гильерме​.

– Объясняю, что такое техника, – подписал фото Джикия.

Сборная России проведет 11 июня матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с Кипром (Нижний Новгород). Россияне занимают второе место в группе I после трех матчей с шестью очками.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира