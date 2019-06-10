"Объясняю, что такое техника". Джикия – о Фернандесе и Гильерме

Защитник сборной России Георгий Джикия опубликовал в Инстаграме фотографию с защитником Мариу Фернандесом и голкипером Маринату Гильерме.
– Объясняю, что такое техника, – подписал фото Джикия.
Сборная России проведет 11 июня матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с Кипром (Нижний Новгород). Россияне занимают второе место в группе I после трех матчей с шестью очками.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино?
Загрузка...