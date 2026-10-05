Карпин — о травме Данилова: «Рисковать им не стали. Отпустили в расположение ЦСКА»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему отпустил защитника Кирилла Данилова в расположение ЦСКА.

Ранее Россия победила Иран (2:0) в Казани и разгромила Намибию (6:0) в Екатеринбурге. 19-летний Данилов не принимал участия в этих матчах.

— Что с Кириллом Даниловым?

— У Кирилла воспаление сухожилия, с которым он уже год, наверное, играет матчи по 90 минут в ЦСКА. То воспаление, которое было, пошло на спад. Но не такими быстрыми темпами. Он с нами не тренировался, так как есть боль. Рисковать им для последней игры не стали. Отпустили в расположение клуба, — сказал Карпин на пресс-конференции.

6 октября Россия также проведет товарищеский матч с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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