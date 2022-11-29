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Сегодня, 15:09

Никимбаев считает, что Россия рискует возможным переходом в АФК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре, бывший начальник управления сборных команд Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA) Алишер Никимбаев оценил шансы России перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Насколько сложен процесс перехода из одной конфедерации в другую? Процесс достаточно непростой. Во-первых, нужно получить разрешение от УЕФА на выход оттуда. РФС должен обратиться с этой просьбой в УЕФА. Может быть, Европейский футбольный союз в нынешней ситуации и разрешит России выйти из состава организации. Насильно удерживать Россию точно никто не будет, если она всерьез решит перейти в АФК. Но не думаю, что это все так просто и быстро решится. Рискует ли РФС с выходом из УЕФА? Чисто теоретически да. Законы такие, что сначала нужно выйти из одной конфедерации, а потом получить разрешение от другой. Это прописано в уставе ФИФА», — приводит слова Никимбаева Metaratings.ru.

27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/chlen-orgkomiteta-chm-2022-v-katare-nikimbaev-schitaet-chto-rossiya-riskuet-vozmozhnym-perekhodom-v--1426668/
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Сборная России по футболу
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