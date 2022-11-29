Член оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре считает, что шансы на переход России в АФК — 60 процентов

Член оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре, бывший начальник управления сборных команд Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA) Алишер Никимбаев оценил шансы России перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Думаю, что все страны Центральной Азии однозначно будут «за». Это доказывают последние матчи сборной России. Кто будет против? Скорее всего, это Австралия, Южная Корея и Япония. Не стоит забывать также Гонконг, Тайвань, может быть еще Гуам. Может быть, появится даже какая-то коалиция, которая будет выступать против. Но не всегда позиция страны и позиция ее футбольной федерации совпадают. Все зависит от желания РФС. Если настрой уходить из УЕФА серьезный, то вероятность вхождения в АФК я бы оценил где-то в 60%», — приводит слова Никимбаев Metaratings.ru.

27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.