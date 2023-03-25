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Лепехин: «У сборной России нет задачи побеждать, иначе обыграли бы Иран»

Лепехин поделился ожиданиями от матча сборной России с Ираком
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча с Ираком, а также отметил отсутствие мотивации у нынешних игроков национальной команды.

«Насколько я понимаю, у Карпина нет задачи однозначно победить. Ставятся какие-то другие цели. Понятно, что если ставить задачу выиграть у Ирана и Ирака, то сборная России, конечно, добилась бы этого. Но рано или поздно наша команда должна победить, ведь уже четвертый матч подряд заканчивается с не лучшим для нас результатом. Тем более, матч пройдет в Питере, придут свои болельщики. Иран — это крепкая команда, как бы мы к ней не относились. Принижать ее уровень не стоит. А вот Ирак — другое дело. Мне кажется, они значительно слабее Ирана, поэтому, конечно, результат должен быть другим. У меня такое ощущение, что футболисты вызваны качественные, но у них отсутствует мотивация. Это поражает. Не у всех, конечно, ее нет. Если бы все были так настроены, как Кузяев, то было бы легче играть. Причина кроется в российском футболе, а не в сборной. Раньше попадание в сборную было огромным стимулом и давало статус на все времена. А сейчас игрок получает приглашение в национальную команду и не чувствует, что с ним происходит что-то необычное», — приводит слова Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005060683_lepehin_u_sbornoy_rossii_net_zadachi_pobejdat_inache_obyigrali_byi_iran
Константин Лепехин
Футбол
Сборная России по футболу
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