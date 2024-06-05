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Судейство

Сегодня, 10:10

Рустам Омаров из Казахстана рассудит матч между сборными России и Белоруссии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на товарищеском матче между сборными России и Белоруссии.

Главным арбитром матча назначен Рустам Омаров из Казахстана. Помогать ему будут соотечественники Сергей Васютин и Самат Тергеусизов. Резервным арбитром заявлен Антон Лашук из Белоруссии.

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Игра состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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