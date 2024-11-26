Карпин назвал худший матч сборной России в 2024 году
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» назвал худший матч нашей национальной команды в уходящем году.
— Худший матч сборной в 2024-м?
— Так... Подскажите, с кем мы в этом году играли?
— Сербия, Белоруссия, Вьетнам, Бруней, Сирия.
— Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое такая духота и влажность, что даже на бровке стоять неприятно. А уж бегать... Плюс поле, мягко говоря, неидеальное.
— Теперь вижу, что не лукавили, когда сказали на недавней пресс-конференции, что не помните, с кем сборная играла в этом году, а с кем в прошлом.
— У меня в голове действительно все смешалось. Если спросите, когда принимали тот же Камерун — в сентябре, октябре или ноябре, не отвечу. Понятно, могу поднять бумаги и посмотреть — но смысл? Были бы это официальные соревнования — другое дело.