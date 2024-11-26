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Сегодня, 07:15

Карпин назвал худший матч сборной России в 2024 году

Александр Кружков
Обозреватель
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» назвал худший матч нашей национальной команды в уходящем году.

— Худший матч сборной в 2024-м?

— Так... Подскажите, с кем мы в этом году играли?

— Сербия, Белоруссия, Вьетнам, Бруней, Сирия.

— Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое такая духота и влажность, что даже на бровке стоять неприятно. А уж бегать... Плюс поле, мягко говоря, неидеальное.

— Теперь вижу, что не лукавили, когда сказали на недавней пресс-конференции, что не помните, с кем сборная играла в этом году, а с кем в прошлом.

— У меня в голове действительно все смешалось. Если спросите, когда принимали тот же Камерун — в сентябре, октябре или ноябре, не отвечу. Понятно, могу поднять бумаги и посмотреть — но смысл? Были бы это официальные соревнования — другое дело.

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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