Карпин назвал лучший матч сборной России в 2024 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» назвал лучший матч нашей национальной команды в уходящем году.

— Лучший матч сборной России в 2024-м?

— С Камеруном и Сербией.

— С Камеруном играли в 2023-м.

— Тогда еще назову игру с Белоруссией. Хороший матч. Дело не в крупном счете, на это сейчас вообще внимания не обращаю. Я о качестве игры. О том, сколько моментов мы создали и сколько допустили у своих ворот. Кстати, и с Сирией уже в первом тайме спокойно могли вести 4:0. Но в некоторых эпизодах футболисты просто не попадали по мячу.