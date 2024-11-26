Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 07:00

Карпин назвал лучший матч сборной России в 2024 году

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» назвал лучший матч нашей национальной команды в уходящем году.

— Лучший матч сборной России в 2024-м?

— С Камеруном и Сербией.

— С Камеруном играли в 2023-м.

— Тогда еще назову игру с Белоруссией. Хороший матч. Дело не в крупном счете, на это сейчас вообще внимания не обращаю. Я о качестве игры. О том, сколько моментов мы создали и сколько допустили у своих ворот. Кстати, и с Сирией уже в первом тайме спокойно могли вести 4:0. Но в некоторых эпизодах футболисты просто не попадали по мячу.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Валерий Карпин: «А почему Дзюба должен получить вызов в сборную?»

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Читайте также
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Медведев назвал удары дальнобойным оружием по РФ нарушением «красных линий»
Холанну грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Карпин назвал главное разочарование года для сборной России
Карпин назвал худший матч сборной России в 2024 году
Карпин — о Дзюбе: «А почему он должен получить вызов в сборную?»
Карпин — об играх с Кубой и Брунеем: «Не воспринимаю эти матчи как унижение»
Валерий Карпин: «А почему Дзюба должен получить вызов в сборную?»
Якубко назвал издевательством разгромную победу России над Брунеем: «Можно было просто взять 11 человек с улицы»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Алип: «Рано или поздно такой матч Россия — Казахстан состоится»

Карпин назвал худший матч сборной России в 2024 году

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости