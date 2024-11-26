Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 07:30

Карпин назвал главное разочарование года для сборной России

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, что разочаровало его в уходящем году.

— Главное разочарование-2024 — как для тренера сборной?

— Отмененные в последний момент матчи. С соперниками и так сложно, а тут еще форс-мажор. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем — трагедия в «Крокусе»...

— Сорванный матч с «людьми из Пакистана», похоже, не вызвал большого сожаления.

— Нет-нет, и с Пакистаном сыграть хотелось, тем более футболисты уже приехали на сбор. Но с Парагваем вышло обиднее. Соперник сильный, интересный.

— Говорят, у парагвайцев настолько плотный график, что встретиться с ними теперь удастся не раньше чем в 2026-м?

— Не знаю, вопрос не ко мне.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Валерий Карпин: «А почему Дзюба должен получить вызов в сборную?»

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Читайте также
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Холанну грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф
Карпин не считает, что должен вызвать Дзюбу в сборную России
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Медведев назвал удары дальнобойным оружием по РФ нарушением «красных линий»
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Карпин назвал худший матч сборной России в 2024 году
Карпин назвал лучший матч сборной России в 2024 году
Карпин — о Дзюбе: «А почему он должен получить вызов в сборную?»
Карпин — об играх с Кубой и Брунеем: «Не воспринимаю эти матчи как унижение»
Валерий Карпин: «А почему Дзюба должен получить вызов в сборную?»
Якубко назвал издевательством разгромную победу России над Брунеем: «Можно было просто взять 11 человек с улицы»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин назвал худший матч сборной России в 2024 году

Карпин: «Когда до защитников мяч доходит «рваный и в крови», это заслуга всей команды»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости