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Песьяков: «Мои ошибки в начале матча с Ираком — обычный технический брак»

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Голкипер сборной России Сергей Песьяков поделился эмоциями после победы в товарищеском матче над сборной Ирака (2:0).

«Мои ошибки в начале матча — обычный технический брак. Чувствовал я себя шикарно, спокойно, ничего такого. В первом эпизоде играл просто: выбивал мяч, но не поднял его. Во втором было чуть сложнее технически: мне надо было перебросить мяч через игрока, что в матчах за «Ростов» я делаю регулярно. Но это технический брак. Защитникам я ничего не высказывал, а просто негодовал на себя», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

34-летний Песьяков провел на поле весь матч с Ираком и трижды спас свои ворота после ударов футболистов соперника. Забитыми голами во встрече отличились полузащитники «Локомотива» Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pes-yakov-moi-oshibki-v-nachale-matcha-s-irakom-oby-chny-j-tehnicheskij-brak/
Сергей Песьяков
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