Песьяков: «Мои ошибки в начале матча с Ираком — обычный технический брак»

Голкипер сборной России Сергей Песьяков поделился эмоциями после победы в товарищеском матче над сборной Ирака (2:0).

«Мои ошибки в начале матча — обычный технический брак. Чувствовал я себя шикарно, спокойно, ничего такого. В первом эпизоде играл просто: выбивал мяч, но не поднял его. Во втором было чуть сложнее технически: мне надо было перебросить мяч через игрока, что в матчах за «Ростов» я делаю регулярно. Но это технический брак. Защитникам я ничего не высказывал, а просто негодовал на себя», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

34-летний Песьяков провел на поле весь матч с Ираком и трижды спас свои ворота после ударов футболистов соперника. Забитыми голами во встрече отличились полузащитники «Локомотива» Антон Миранчук и Сергей Пиняев.