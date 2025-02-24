Геркус считает, что матч Россия — США может стать легендарным событием

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном товарищеском матче между сборными России и США.

«Я считаю, что это было бы замечательно. Событие очень многогранное — именно то, которое бы могло повлиять на отношения двух наций. Стать мостом между народами. Если бы была возможность посетить такой матч, я бы с огромным удовольствием это сделал. Заранее можно сказать, что это стало бы легендарным событием», — сказал Геркус «СЭ».

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В марте команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Замбией, а в июне встретится с Нигерией и Белоруссией.