Самедов считает, что российские футболисты смогут проверить свой уровень в матче с Ираном

Бывший футболист Александр Самедов считает, что сборная Ирана является хорошим соперником для российской команды.

«Результат будет важен, мы играем с хорошим соперником. Можно понять свой уровень, любая игра национальной команды — это важно. Я думаю, что отсутствие Георгия Джикии, Алексея Миранчука и Александра Головина не является проблемой, потому что это товарищеский матч, мы потеряли ведущих футболистов — да. Но поскольку это товарищеский матч, я думаю, что это не несет какую-то глобальную проблему, будет возможность для других ребят», — приводит ТАСС слова Самедова.

Товарищеский матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта в Тегеране. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.