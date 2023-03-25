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Билялетдинов: «Если сборная России разгромит Ирак, болельщики простят последние неудачи»

Билялетдинов поделился ожиданиями от матча национальной команды России со сборной Ирака
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча национальной команды России со сборной Ирака.

«Сборная России сейчас идет на неприятной серии из ничьих. Команда практически не забивает, поэтому болельщики недовольны. В игре против Ирака должно наконец-то прорывать. Если сборная России разгромит Ирак, болельщики простят последние неудачи. Хотя, конечно, качество игры оставляет желать лучшего. Но мы не знаем, что именно тренерский штаб хотел извлечь из этих игр. Может, тренеры сборной вообще по-другому видят ситуацию изнутри. Но одно понятно точно: по победам все истосковались. Матч против Ирака — отличный вариант, чтобы игроки наконец-то раскрепостились», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/diniyar-bilyaletdinov-esli-sbornaya-rossii-razgromit-irak-bolel-shhiki-prostyat-poslednie-neudachi/
Динияр Билялетдинов
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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