Пресс-секретарь сборной Ирака: «Футболисты и сотрудники в России чувствуют себя в полной безопасности»

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад поделился эмоциями от прилета в Санкт-Петербург.

«Вчера в восемь часов вечера мы прилетели в Санкт-Петербург. Отличный и красивый город. Футболисты и сотрудники сборной Ирака — все мы в России чувствуем себя в полной безопасности. Никах проблем нет, мы всем довольны. Все идет по плану, и уже сегодня в 17:30 у нашей сборной будет первая тренировка на «Газпром Арене», — приводит слова Имада Sport24.

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта. Начало — в 18:00 по мск.