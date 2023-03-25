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Сегодня, 11:44

Главич хотел бы, чтобы сборные России и Сербии провели товарищеский матч

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Неманья Главчич поделился мнением о сборной России и рассказал, что хотел бы увидеть товарищеский матч между командами России и Сербии.

«Конечно, я хотел бы, чтобы сборные России и Сербии провели товарищеский матч, почему нет. Будет здорово, если такая игра состоится, я был бы очень рад принять в ней участие. Уверен, этот товарищеский матч будет интересным для всех. Сборная России — хорошая, крепкая команда, у вас много талантливых молодых футболистов. Я считаю, что у сборной России достойный уровень, хорошее качество», — приводит слова Главчича «РБ Спорт».

Главчич стал игроком «Химок» в январе 2022 года, в этом сезоне он провел 13 матчей за команду, отметившись голевой передачей. Ранее игрок выступал в чемпионатах Сербии и Хорватии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/neman-ya-glavchich-hotel-by-chtoby-sborny-e-rossii-i-serbii-proveli-tovarishheskij-match/
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Неманья Главчич
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