Появилось видео задержания российского болельщика на поле после матча с Данией

Появилось видео задержания российского болельщика на поле после матча Евро-2020 с Данией (1:4). По информации «Мутко против», через некоторое время его все же отпустили из отдела полиции.

Напомним, болельщик во время задержания выкрикивал «русский хулиган» на английском языке.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.