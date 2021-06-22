Появилось видео задержания российского болельщика на поле после матча с Данией
11:54
Появилось видео задержания российского болельщика на поле после матча Евро-2020 с Данией (1:4). По информации «Мутко против», через некоторое время его все же отпустили из отдела полиции.
Напомним, болельщик во время задержания выкрикивал «русский хулиган» на английском языке.
Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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