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Появилось видео задержания российского болельщика на поле после матча с Данией

11:54
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Российский болельщик выбежал на поле. Фото AFP Появилось видео задержания российского болельщика на поле после матча с Данией.
21 июня. Копенгаген. Россия — Дания — 1:4. Российский болельщик выбежал на поле. Фото AFP
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Появилось видео задержания российского болельщика на поле после матча Евро-2020 с Данией (1:4). По информации «Мутко против», через некоторое время его все же отпустили из отдела полиции.

Напомним, болельщик во время задержания выкрикивал «русский хулиган» на английском языке.

Сборная России заняла последнее место в группе В на Евро-2020, набрав 3 очка в трех матчах, потерпев два поражения при одной победе.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи