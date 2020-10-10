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Черчесов — о важности попадания сборной во вторую корзину

13:55
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о важности попадания во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.

— Мы обсуждаем вопрос с корзинами. Есть турнирные задачи в Лиге наций. Есть глобальные, которые чуть дальше идут. Это — попадание во вторую корзину. Обе задачи надо решать. (Наталья Юрина)

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