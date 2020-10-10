Черчесов — о важности попадания сборной во вторую корзину
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о важности попадания во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022.
— Мы обсуждаем вопрос с корзинами. Есть турнирные задачи в Лиге наций. Есть глобальные, которые чуть дальше идут. Это — попадание во вторую корзину. Обе задачи надо решать. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.