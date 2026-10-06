Матч России с Нигерией в Нижнем Новгороде посетили более 40 тысяч зрителей

На BetBoom матче сборных России и Нигерии в Нижнем Новгороде присутствует 40 126 зрителей, сообщает пресс-служба РФС.

Игра проходит на «Совкомбанк Арене». Этот стадион принимал шесть матчей чемпионата мира 2018 года.

29 сентября Россия в Казани победила Иран со счетом 2:0, а 3 октября в Екатеринбурге разгромила Намибию (6:0).

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года и с тех пор проводит только товарищеские матчи.

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 октября, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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