Артем Дзюба: «Сразу поздравил Соболева с дебютным голом за сборную»
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как отреагировал, когда форвард Александр Соболев забил дебютный гол за национальную команду в матче против Швеции (1:2).
— Поздравил Соболева с голом сразу. Мы с ним стали лучше и больше общаться, нашли точки соприкосновения. Дебютный гол за сборную — большое событие. Оценивать игру Соболева не могу — есть тренерский штаб. Гол он забил — дальше все будет зависеть от него. Я всех поздравил. И Мостового с дебютом. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.