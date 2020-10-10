Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Артем Дзюба: «Сразу поздравил Соболева с дебютным голом за сборную»

13:43
Теги:

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как отреагировал, когда форвард Александр Соболев забил дебютный гол за национальную команду в матче против Швеции (1:2).

— Поздравил Соболева с голом сразу. Мы с ним стали лучше и больше общаться, нашли точки соприкосновения. Дебютный гол за сборную — большое событие. Оценивать игру Соболева не могу — есть тренерский штаб. Гол он забил — дальше все будет зависеть от него. Я всех поздравил. И Мостового с дебютом. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 6369
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Швеции?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир