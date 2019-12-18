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Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

18:40
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Дюков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.

— В настоящий момент можно сказать, что переговоры по внесению изменений в новую форму, по сути, завершены, — сказал Дюков журналистам после заседания попечительского совета РФС. — Мы получили от Adidas их подход и видение того, какие изменения могут быть внесены. Будет заменена ткань, будет произведено изменение силуэта на форме, кроя, а также еще ряд изменений. Нас все на данный момент устраивает.

Первоначальный вариант был не очень удачным, о чем мы сказали Adidas, причем неудачным не только для нас, но и для болельщиков. Надо отметить, что компания повела себя как настоящий партнер, быстро отреагировала и внесла правильные изменения. Подход, который они предлагают — правильный, который нас устраивает. В ближайшее время надеемся презентовать новую форму сборной. (Иван Торопцев)

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