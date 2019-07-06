Сергей Хусаинов: "Два эпизода с нарушением правил Лапочкин пропустил"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" спорные моменты в матче Олимп-Суперкубка России между "Зенитом" и "Локомотивом" (2:3). Судил встречу Сергей Лапочкин. В матче было несколько моментов, где, по мнению футболистов, стоило назначить пенальти. Также Лапочкин удалил за две желтые карточки полузащитника сине-бело-голубых Магомеда Оздоева.

– Следовало ли назначить пенальти, когда Живоглядов боролся с Ивановичем в конце первого тайма?

– Фол был, и поскольку он произошел в штрафной площади, то надо ставить пенальти.

– А когда Оздоев на 64-й минуте играл против Смолова в штрафной "Зенита"?

– И на нем тоже был пенальти. Он вроде мяч не контролировал, но откинул в сторону. А игрок "Зенита" сделал движение и коленом зацепил Федю. Эта ситуация показывает, что Лапочкин не знает футбол.

Вспомните эпизод с первой карточкой Оздоеву. Она была показана по подсказке Вилкова, резервного арбитра. Этот момент отыграли, но главный арбитр вернулся и показал Магомеду желтую карточку. А там был фол двумя ногами вперед и надо отдать должное пострадавшему, что убрал ноги. Это прямая красная карточка. Понимаете, что получается? Вилков резервный, Сухина под боком, тоже бывший судья. Есть кому подсказать. Данная ситуация не красит арбитра, которого назвали лучшим и доверили судить земляков.

Егоров (Александр, глава департамента судейства и инспектирования РФС. – Прим. "СЭ") считает, что он лучший судья, хотя у меня есть информация, что Лапочкину поставили пять двоек. Он два эпизода с нарушением правил пропустил. Такого быть не может. Для высококвалифицированного арбитра легкие моменты, потому что если видишь фол, давай желтую, а не занимайся размышлениями.

– Что в итоге?

– Надо отдать должное, после счета 3:2 в пользу "Локо" он начал судить как надо. Именно "Локо" своей победой вытащил его из нехорошей ситуации, а так было бы много разговоров.

Молодец, что вторую карточку Оздоеву показал без сомнений. Также красавец, что дал желтую карточку Смольникову, который ударил соперника по пяткам. Это школьничество. Уважающие себя футболисты не бьют так сзади.

Для судейства игра не была сложной. Присутствовали психологические моменты, связанные с назначением питерского арбитра на матч питерской команды. Но судья в любом случае должен выходить на поле уверенным в себе и показывать характер, чтобы у болельщиков не возникало вопросов. Но у такого человека должны быть стойкость и смелость. (Арман Мкртчян)