РПЛ предупредила о возможности появления поддельных билетов на матч за Суперкубок России
Российская премьер-лига на официальном сайте выступила со специальным обращением к фанатам и предупредила о возможности появления поддельных билетов на матч за Суперкубок России.
«В лигу поступают сообщения о деятельности недобросовестных компаний, продающих поддельные билеты на матч Олимп — Суперкубка России, который состоится 17 июля в Калининграде.
Обращаем ваше внимание, что о старте продажи билетов сообщат официальные ресурсы РПЛ. Билетная программа будет опубликована в ближайшее время.
Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников», — говорится в сообщении на официальном сайте.
Встреча между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдет 17 июля на стадионе «Калининград». Вместимость арены составляет 35 016 зрителей.
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