Клуб Павлюченко попросил у болельщиков 12 миллионов рублей

Пока никто не откликнулся .

В начале года в социальных сетях ногинского клуба «Знамя» (там играют Павлюченко, Янбаев и Шешуков) из ПФЛ появился оригинальный пост. Подписчикам предложили взять на себя большую часть финансирования весенней части сезона. Собрать надо 12 миллионов рублей.

Сбор средств среди болельщиков не редкость. Особенно в Европе. В прошлом году фанаты английского «Уимблдона» (тогда выступал в третьем по силе дивизионе) собрали 4 миллиона фунтов на строительство стадиона. Клуб не укладывался в первоначальную смету, она выросла до 31,5 миллионов. В итоге народ добавил. Таких историй очень много в разных лигах мира. Ими вдохновились в Ногинске.

— Мы изучали кейсы из других стран, — пояснил «СЭ» директор «Знамени» Евгений Лукянов. — В той же «Барселоне» есть члены клуба, которые по 20-30 лет платят взносы и имеют за это разные преференции.

Всего «Знамени» нужно 15 миллионов рублей на остаток сезона. Как написано в посте, 20 процентов от этой суммы команда получит от спонcоров и матч-дэй. Для того чтобы сбор выглядел вменяемо, клуб предложил болельщикам оформить помесячную подписку по 384 рубля на полгода.

Откуда взялись эти цифры

От болельщиков необходимо получить 12 миллионов рублей, сумму поделили на 5208 (количество фолловеров «Знамени» в соцсетях) и еще на 6 (количество месяцев до окончания сезона) — получилось 384 рубля в месяц.

К посту прикреплен QR-код. Сканируем с телефона, нас перебрасывает в приложение Сбера (как олатить через другие банки, я, честно говоря, не понял — это минус для сборщиков), где можно легко оформить донат. За спонсорство дают плюшки, но скромные: розыгрыш трех комплектов формы, сувениров и атрибутики. Слабенько. За шесть месяцев человек может заплатить 2304 рубля и не получить ничего, кроме спасибо. Не слишком мотивирует.

Мне объяснили в клубе, что это не вынужденная мера. Финансирование — стабильное, и существованию «Знамени» ничего не угрожает. История с донатами от фанатов — лишь попытка изменить формат вливаний. Изначально это инициатива основного спонсора «Знамени», который рассчитывал отбить часть своих расходов за счет вкладов болельщиков.

— Наш менталитет отличается от европейского, — добавил в разговоре с «СЭ» Лукянов. — В соцсетях нас начали называть побирушками. От болельщиков отклика не получили.

Директор клуба честно сказал, что ни один человек пока не стал спонсором — акция стартовала 11 января. Зато удалось привлечь букмекеров. Одна из контор включилась в проект. Буки будут выписывать каждому из спонсоров «Знамени» по тысяче фрибетов на счет.

Членские сборы и мобильный оператор

Это не первый заход «Знамени». Прошлым летом клуб предлагал болельщикам сделать прямой взнос — приобрести членство. За год просили 1500 рублей. По словам руководства, это вызвало интерес, но до реальных поступлений не дошло.

Еще в Ногинске замутили коллаборацию с одним из мобильных операторов. На базе компании создано специальное тарифное предложение. Клуб получал комиссию с платежей абонентов. Эта история, по словам руководства, дала реальную отдачу.

Круто, что люди из ПФЛ ищут дополнительные источники финансирования и пробуют что-то новое. Интересно, как бы на эти кейсы отреагировали фан-базы топов РПЛ.