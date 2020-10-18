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Сын Черчесова находится в сознании после удара в голову в матче ПФЛ

16:36
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Вратарь «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов, сын главного тренера сборной России, находится в сознании после травмы в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины», сообщает РИА Новости.

Ранее Черчесов-младший после удар коленом в голову потерял сознание и был госпитализирован.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201018/cherchesov-1580363956.html

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