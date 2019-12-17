Президент ПФЛ: «Затраты на сезон для клубов Дальнего Востока увеличатся, но увеличится и количество матчей»

Президент ПФЛ Андрей Соколов — о том, как реформа лиги повлияет на клубы из группы «Восток». Вместо 5 групп во втором дивизионе останется 4.

— Обрисую затраты на сезон в клубах Сибири и Дальнего Востока: в сезоне-2018/19, да и в текущем тоже, они составляют около 5,5-6 миллионов рублей, — сказал Соколов. — Представим, что в группе «Восток» было бы 14 команд. Это уже привело бы к увеличению затрат. Да, клубы с Востока будут больше тратить, но почему? Потому что возрастает количество команд в той группе, где они будут участвовать. Затраты на полет в Москву или Братск будут сопоставимы. Тратить больше придется вследствие увеличения матчей, то есть, футболисты будут получать больше практики, а это поможет игрокам развиваться. Со своей стороны лига постарается сделать удобный календарь, чтобы клубы не переплачивали. Клубы группы «Восток» заинтересованы в этом решении, руководители этих клубов заинтересованы в участии в эффективных соревнованиях. 6 команд в чемпионате, как сейчас — это ненормально. Кроме того, все 6 команд группы «Восток» имеют потенциал участвовать и в вышестоящих турнирах, потому что располагаются в региональных центрах — Омск, Сахалин, Новосибирск, Чита, Барнаул, Иркутск. (Иван Торопцев)