«Анжи» проиграл «Черноморцу», «Алания» и «Черноморец» сыграли вничью

В матче пятого тура Олимп-ПФЛ зоны «Юг» махачкалинский «Анжи» проиграл новороссийскому «Черноморцу» — 1:2. В другой встрече «Алания» поделила очки с «Краснодаром-3» (1:1). Также «Урожай» сыграл вничью с черкесским «Интером» — 2:2

Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»

5-й тур

«Черноморец» (Новороссийск) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1 (0:0)

Голы: Дибиргаджиев, 57 (1:0). Дибиргаджиев, 85 (2:0). Агабалаев, 90+3 (2:1).

Судья: Соколов (Воронеж).

16 августа. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».

«Краснодар-3» (Краснодар) — «Алания» (Владикавказ) — 1:1 (1:0)

Голы: Апеков, 15 (1:0). Хадарцев, 50 (1:1).

Судья: Качанов (Орел).

16 августа. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Махачкала» — «СКА» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0)

Гол: Гираев, 83.

Удаление: Кравченко (СКА), 25.

Судья: Васильченко (Майкоп).

16 августа. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».

«Динамо» (Ставрополь) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 3:0 (0:0)

Голы: Халиуллин, 48 (1:0). Курачинов, 59 — с пенальти (2:0). Чернышов, 74 (3:0).

Судья: Холин (Майкоп).

16 августа. Ставрополь. Стадион «Динамо».

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 4:0 (1:0)

Голы: Веркашанский, 14 (1:0). Кабулов, 48 (2:0). Джатиев, 51 — с пенальти (3:0). Кюрджиев, 58 (4:0).

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

16 августа. Пятигорск. Стадион «Центральный».

«Волгарь» (Астрахань) — «Спартак» (Нальчик) — 6:0 (5:0)

Голы: Бердников, 13 (1:0). Погосов, 21 (2:0). Бердников, 33 (3:0). Пугачев, 43 (4:0). Бутенко, 45+1 (5:0). Локтионов, 78 (6:0).

Судья: Дорошенко (Краснодар).

16 августа. Астрахань. Стадион «Центральный».

«Спартак» (Владикавказ) — «Дружба» (Майкоп) — 0:2 (0:1)

Голы: Катаев, 21 (0:1). Конов, 56 (0:2).

Судья: Чистяков (Азов).

16 августа. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».

«Интер» (Черкесск) — «Урожай» (Краснодар) — 2:2 (1:1)

Голы: Шульгин, 1 (0:1). Сысуев, 44 (1:1). Столбовой, 67 — с пенальти (2:1). Закиров, 81 (2:2).

Судья: Смирнов (Кисловодск).

16 августа. Черкесск. Стадион «Нарт».