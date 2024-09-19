Интервью «СЭ» дал президент «Урала» Григорий Иванов.

Немного оказались не готовы к футболу в ФНЛ

— По делу проиграли в последнем туре тульскому «Арсеналу»? — первый вопрос Иванову.

— Нет. Мне кажется, игра была все же ничейная. Не должны были уступать, но и победу, пожалуй, мы тоже не заслужили. Равный матч. Встречались лидеры, результат стоял на первом месте. Поэтому игра получилась не слишком зрелищной. Туле чуть больше повезло, поздравляю соперника. Но у меня нет вопросов к ребятам по самоотдаче. Тренерам, конечно, виднее, но, на мой взгляд, мы выбрали немного не ту тактику. Это опять же — взгляд со стороны.

— Бикфалви мог вас спасти, но Левашов спас хозяев.

— Вратарь справился, но там же наш молодой парень был первым на добивании. У Мосина очень хорошо поставленный удар, ему надо было просто верхом мяч послать... Тогда Левашов бы не выручил. Ну, ничего — бывает. Это футбол.

— Уже сыграно 10 туров, «Урал» расположился на третьем месте. Как оцените такой результат и качество футбола в исполнении вашей команды?

— Нашему тренерскому штабу поначалу пришлось непросто. Футбол в РПЛ и в лучшей лиге мира — большая разница. Нам надо было привыкать к новым реалиям. Отсюда где-то недобрали очки. Но никакой катастрофы не случилось. Отставание от лидеров небольшое. Мы все еще исправим. Десять туров — определенная дистанция, но я бы пока выводы по нашей игре не делал. Давайте еще немного подождем.

— А к чему вы оказались не готовы в ФНЛ в плане футбола?

— Я никого не хочу обидеть, но в первой лиге ребята больше играют от обороны. Тут больше борьбы. В РПЛ — больше футбола. Как-то так. Пока нам тяжело. Но привыкнем. Я доволен работой нашего молодого тренерского штаба.

— Искусственные поля стали для вас проблемой?

— Конечно! Ребята получили травмы после перехода с естественных полей на искусственные и наоборот. К этому тоже где-то оказались не готовы. Вообще считаю, что искусственные газоны во многих городах могли быть и более качественными.

Алексей Каштанов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Каштанов все время хотел куда-то убежать

— Почему решили подписать 35-летнего Артура Юсупова, который не имел игровой практики в «Химках»?

— Это решение тренерского штаба, селекционного отдела. Я его поддерживаю. Нам нужен опытный футболист в опорную, центральную зону. Артур поиграл на высоком уровне. Считаю, мы ничем не рискуем. Он должен нам помочь.

— В какой он сейчас физической форме?

— Тут тренерский штаб вам лучше ответит. Собираемся завтра его заявить на сезон. Да, в «Химках» Юсупов не играл, но он точно себя не запустил. Артур же не сидел где-то на лавочке, пиво не пил, а тренировался. Он профессионал. Не думаю, что возникнут проблемы с «физикой». Просто ему надо найти взаимопонимание с партнерами, сыграться. Возможно, на это уйдет какое-то время.

Артур Юсупов и Григорий Иванов. Фото ФК «Урал»

— Алексей Каштанов ушел в аренду в «Факел». Не видели смысла сохранять его в команде?

— Алексей довольно поздно раскрылся, «выстрелил». В прошлом сезоне в РПЛ он забил несколько важных голов, выглядел прилично. Нет, я не хочу сказать, что после этого у него закружилась голова или что-то такое... Но он как-то по-другому стал относиться к себе.

— В смысле?

— Ну... Интересовался, что о его игре думают тренеры других команд. Ему все время хотелось куда-то убежать от нас, уйти. Он думал, что в другом клубе ему будет лучше. В итоге игра в «Урале» у него совершенно разладилась. Надо было принимать какое-то решение. Наверное, Алексею пришла пора сменить обстановку. Дай бог, чтобы он в «Факеле» заиграл. Каштанов очень любит футбол, но так бывает: в какой-то момент игрок и команда друг другу не подходят. Притупились у него качества. Столько моментов ему ребята создавали, а он не забивал и не забивал... Желаю ему удачи в РПЛ. Пусть поможет «Факелу». Никогда не говори «никогда». У него с нами действует контракт, может, он еще вернется в «Урал».

— Зато теперь шанс получил 16-летний Максим Воронов, который уже забил дебютный гол в ФНЛ.

— Хороший парень, хороший футболист. Но главное — не перехвалить. Да, забил, отдал, но это еще ни о чем не говорит. Сколько было перспективных, талантливых ребят, которые ярко начинали, а потом пропадали... Радует, что у Макса горят глаза, он очень хочет играть. Наверное, последняя встреча в Туле ему не слишком далась, но у Воронова все впереди. Мы в него верим, тренеры с ним много работают. Олег Шатов с Максом часто общается, дает ценные советы и по игре, и по жизни.

— Эрик Бикфалви не перестает вас удивлять? Пропустил начало сезона, вернулся в строй и во втором своем матче забил породистый гол в Нижнекамске.

— Бикфалви непросто. Он второй год подряд пропускает предсезонную подготовку. В прошлый раз приехал на сборы с травмой, сейчас ему тоже не удалось потренироваться с командой летом, перед стартом чемпионата. Так что ему еще нужно набрать кондиции. При этом Эрик есть Эрик. Он всегда готов помочь «Уралу». Ничего страшного в том, что он не вышел в старте против «Арсенала». Так и было задумано. Появился на поле во втором тайме, чуть не сравнял счет. Как вы заметили, забил породистый гол «Нефтехимику», отдал голевую передачу Секуличу в игре с «Ротором». Так что все нормально. Эрик держит марку, на него все надеются. Еще тур-два, и он выйдет на свой уровень. Я же вижу, с какой страстью Эрик тренируется!

Илья Ишков. Фото ФК «Урал»

Зачем в ФНЛ нужны «лимитчики»?! Ишков выбыл на полтора месяца

— Илья Ишков получил травму в матче за молодежную сборную России. Надолго ли выбыл из строя?

— Хороший вопрос. Выбыл он на полтора месяца. Но дело не только в этом.

— А в чем еще?

— Вот мы подготовили человека для национальной команды, так? Не только Ишков сейчас уезжал в сборную, но, например, и Воронов, и другие наши ребята. Но я не понимаю, для чего в ФНЛ существует правило «лимитчика». Вот Илья сейчас получил травму в игре с Вьетнамом. А он является у нас «лимитчиком», которого нужно обязательно ставить в состав. А если бы он был у нас такой один?! И что нам тогда прикажете делать? А если бы еще и Воронов, не дай бог, выбыл из строя? Мы должны еще тогда одного молодого парня найти и поставить в старт?! Вот пусть мне объяснят, для чего в ФНЛ нужны «лимитчики».

— Нет ни одного аргумента «за»?

— Ну вот смотрите. В РПЛ нет правила «лимитчика». Так зачем нам искусственно кого-то ставить в состав, если в случае выхода в элитный дивизион мы на этого игрока рассчитывать наверняка не сможем? Это не касается Ишкова. Мы им довольны. Я в целом говорю о странном регламенте! Искусственные привилегии... Потеряли на полтора месяца молодого футболиста, а нам говорят: все равно ставьте «лимитчика»! Разве справедливо? Пусть «лимитчики» играют во второй лиге, а в ФНЛ-то зачем это нужно? Многие тренеры обеспокоены ситуацией. Мы уже писали письма в РФС.

— Ответа не получили?

— Пока нет. И вот для чего я должен отпускать пацана-«лимитчика» в сборную? Чтобы он получил травму и мне некем его было заменить? Так пусть лучше он у меня в Екатеринбурге сидит. Зачем мне терять футболиста основного состава, а потом еще и менять его вынужденно на молодого? Где найти молодых, которые способны стабильно играть в ФНЛ, никто почему-то не объясняет...

— Роль «лимитчика» у вас выполняет Воронов?

— Да. У нас есть Воронов, мы справляемся. Но я против каких-то привилегий молодым. Если парень соответствует уровню — он играет. Если нет — сидит в запасе. Нужно во главу угла ставить спортивный принцип. К Ишкову нет никаких вопросов. Он и в РПЛ себя ярко проявил. Помните, какой красивый гол забил «Динамо»? Гол тура. Он там всем все доказал. И никто его не тянул в состав.

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дзюба — нормальный парень, всегда рад его видеть

— Многие СМИ растиражировали цитату министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта о том, что «Уралу» грозит расстрел, если команда не вернется в РПЛ...

— Слушайте, ну это просто шутка (улыбается). Все всё прекрасно понимают. Наш министр влюблен в спорт! Сам он мастер спорта по конькобежному спорту. Ну, вот такой эмоциональный человек. Переживает за дело. Все нормально. Просто шутка. Мы и сами понимаем, что надо вернуться в элитный дивизион.

— За РПЛ удается следить?

— Конечно. Интересный чемпионат! Нет такого, что «Зенит» сразу же оторвался от всех на 10 очков. Нормальная конкуренция. ЦСКА навязал Питеру борьбу в последнем туре. Появляется талантливая молодежь. Окишор, Батраков. Значит, школы работают. Мне нравится уровень РПЛ. Если бы сейчас играли в еврокубках, думаю, «Зенит», «Динамо», «Локо», ЦСКА, «Краснодар», «Спартак» там бы не потерялись.

— Не удивило, что Артем Дзюба решил продолжить карьеру в «Акроне»?

— Нет. Он же всем объяснил, что медиафутбол не для него. Человек хочет играть. Лишний раз решил всем доказать, что ему рано заканчивать. В первом же матче за «Акрон» мог забить гол, но сыграл как большой футболист, отдал передачу. В общем, футбол от себя не отпускает, хотя и без него точно нашел бы себя в жизни. Дзюба — лидер по натуре. Дай бог ему здоровья, чтобы обошелся без травм. Да и какая разница, в какой команде он сейчас играет? Все в «Акроне» за него болеют, переживают. Он радует болельщиков, зрителей. Молодец.

— Если бы «Урал» остался в РПЛ, вы бы позвали Дзюбу в свою команду?

— Не хочется рассуждать в сослагательном наклонении. Позвал бы, не позвал... Я просто всегда рад его видеть. При встрече мы хорошо общаемся. Нормальный парень!