«Арсенал» победил «Урал», шедевр Лисаковича не помог «Балтике», Морено не одолел Бояринцева. 10-й тур ФНЛ

Яркие события 10-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

Победа «Торпедо», гол-красавец Лисаковича

В заключительном матче 10-го тура «Торпедо» принимало «Балтику». По сравнению с домашним матчем с тульским «Арсеналом» главный тренер черно-белых Олег Кононов пошел лишь на одну перестановку: на позиции «десятки» Коряна заменил Соколов. Калининградцы с приходом Андрея Талалаева активизировались на трансферным рынке перед закрытием окна. Однако и Лисакович, и Аппаев, и Исаенко остались в запасе.

В первом тайме глазу зрителя вообще не за что было зацепиться. В опасные моменты с большой натяжкой можно было записать удар Эльдарушева из не самой очевидной позиции в ближний угол — Бабурин не проспал. Казалось, что на перерыв команды уйдут при тоскливом счете. Как вдруг Глушков сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал Нетфуллин — 1:0.

Сразу после перерыв на поле появились Лисакович, Аппаев и Никишин. Экс-форвард «Рубина», который не провел в этом сезоне ни одной минуты в РПЛ, сразу же счет сравнял. Гол получился на загляденье! Виталий с острого угла так подсек мяч, что тот, минуя руки Бабурина, опустился в дальнем углу ворот. Настоящий шедевр. Не зря же Рашид Рахимов как-то сказал Лисаковичу: «С твоими качествами можно играть в любой лиге, с твоим мышлением и головой — нет».

Кононов ответил своими ходами: Корян и Максимов вместо Соколова и Чупаева. Автозаводцы ожили и вскоре вышли вперед. Все гениальное просто. Отличная подача Нетфуллина из глубины и классный удар головой Максимова, который опередил Терентьева, — 2:1. Через шесть минут торпедовцы могли забить гол-близнец. Горбунов как рукой закинул мяч точно на голову Манелову, но тот пробил выше цели.

В концовке гости выглядели предпочтительнее — не хватило конкретики. С сочным ударом Исаенко с 25 метров под перекладину Бабурин справился. Вишенкой на торте стал дриблинг голкипера Свинова в чужой штрафной. Вратаря в итоге накрыли. «Торпедо» отбилось и вышло на чистое второе место.

Талалаев остался доволен качеством игры калининградцев:

— Поздравляю «Торпедо» с победой. Мне понравилось, как действовала моя команда. Я удовлетворен качеством нашей игры. И уверен, что с таким качеством мы в итоге будем выше соперника в финальной стадии чемпионата. Из восьми ударов по воротам, считаю, мы должны были свои два-три мяча забивать. Но пока у нас только очень высокий показатель xG (ожидаемые голы, — прим. «СЭ»). По моментам мы превзошли «Торпедо», но, к сожалению, счет на табло. Нам предстоит много работы по улучшению реализации.

Гол Малика, спасение Левашова

«Арсенал» в родных стенах одолел «Урал».

В центре обороны туляков вышел арендованный у «Химок» Волков. Рулевой «шмелей» Евгений Аверьянов сделал ставку на острие атаки на 16-летнего Воронова. Бикфалви и хорват Секулич, который забил два гола в двух матчах за екатеринбуржцев, остались в запасе.

Первый тайм получился осторожным. На двоих команды создали два опасных момента. На 23-й минуте Цараев, пртендующий на роль дирижера атак туляков, выкатил мяч под удар Малику, который вторым касанием пробил на исполнение в левый от себя угол — мимо створа. Главный тренер хозяев Александр Сторожук в бешенстве швырнул в сторону бутылку с водой. Шанс открыть счет, что и говорить, был реальнейшим.

Только вот «Урал» был даже поближе к голу. Железнов здорово откликнулся на подачу с правого фланга и в касание стрелял из пределов штрафной. Левашов бы не выручил. Штанга! Кто знает, может быть именно этот эпизод, стоил Юрию игрового времени во втором тайме: в перерыве его заменил Мосин, а Воронов уступил место на поле Секуличу.

Начало второй половины встречи осталось за гостями, которые взяли мяч под свой контроль. А забили «оружейники»! Забойщиком выступил Попов, автор очень красивого гола в ворота «Торпедо» в прошлом туре. Обыгравшись в стенку с Левиным, он прострелил на линию вратарской, где самым расторопным оказался Малик. 1:0.

Аверьянов бросил в бой Бикфалви, и этот ход едва не сработал буквально через две минуты. После подачи Сунгатулина 36-летний румын зряче бил головой, однако блестящий сейв совершил Левашов.

Голкипер «Арсенала» мог превратиться из героя встречи в того, кто подарил ничью «Уралу». В уже компенсированное время он слишком долго вводил мяч в игру, и арбитр наказал хозяев свободным ударом. Бикфалви целил в дальний уголь, но на пути мяча встала грудь Жилкина.

Важнейшая победа «Арсенала». Команда Сторжукаа осталась царем горы и показала, что действительно готова претендовать на повышение в классе. «Урал» — третий.

«Сочи» опять забуксовал

«Сочи» не победил во втором туре кряду. Дома команда Роберта Морено поделила очки с «Ротором» Дениса Бояринцева. Испанский специалист почему-то решил перейти на игру в три центральных защитника. На острие атаки вышел Писарский, роль инсайдов выполняли Крамарич и Никитин.

До перерыва южане угрожали воротам гостей преимущественно со стандартов. Самый опасный момент они создали на 36-й минуте. Крамарич подал со штрафного, Алвес головой бил в створ ворот, Чагров выручил волгоградцев, отбив мяч ногой. Вскоре Крамарич уже решился на прямой выстрел со стандарта, но не застал вратаря врасплох.

Игра впереди команде Морено не давалась. После перерыва можно вспомнить разве что момент у Писарского. Форвард, получив мяч в штрафной спиной к воротам, развернулся и с левой ноги пальнул в дальний угол — мимо. «Ротор» довольно легко разгадывал нехитрые замыслы соперника и заслуженно увез из Сочи ничью.

— Понимали, что нас ждет тяжелый матч. «Ротор» — команда, которая организованно и собранно обороняется. После перерыва мы имели преимущество, но не реализовали свои возможности. Двигаемся дальше. Впереди еще много матчей, — сказал Морено на пресс-конференции.

Этот результат не позволил «Сочи» залезть в первую четверку. К Морено остаются вопросы и по игре, и по результату: четыре победы, три поражения при трех ничьих.

Беспроигрышная серия «Ротора» достигла шести встреч.

Калешин: «Надо быть хищником. Если вцепился, добивай!»

«Чайка» дома упустила победу над «Шинником». К 34-й минуте команда Евгения Калешина создала себе серьезный задел. Руденко и Янов записали в свой актив по голу. Правда, в первом случае не обошлось без оплошности голкипера гостей Вамбольта, который должен был справляться с не самым сложным ударом со средней дистанции.

Ярославцы вернулись в игру перед перерывом. 19-летний Федоров после передачи Зинкова лихо ушел от опекуна и с левой ноги вколотил мяч в дальний угол. Породистое исполнение!

Во втором тайме инициатива перешла к подопечным Дмитрия Черышева, который явно угадал с заменами. Второй гол организовали игроки, начавшие встречу на скамейке. Жамалетдинов отдал, а Малахов мощно выстрелил в ближний верхний угол — 2:2. Тот же Малахов мог принести «медведям» волевую победу, но на последней минуте пробил крайне неточно из пределов штрафной.

— Во втором тайме мы сами отказались от давления, поменяли ритм игры. Начали пытаться сохранить счет, перестраховывались... Это ошибка. Что ж, получили хороший урок, — признал Евгений Калешин. — Надо быть хищником! А хищник — это не только клыки, внешняя оболочка, но и мышцы внутри, настрой. Скромность в футболе не нужна! Надо быть храбрым и наглым. Если ты ранил соперника, нужно его добивать. Нельзя в спорте никого жалеть! Если вцепился, добивай!

«Чайка» не может победить три тура подряд, «Шинник» после провального старта не проигрывает шесть матчей кряду.