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Сегодня, 11:38

Министр спорта Свердловской области: «Урал» должен вернуться в РПЛ, иначе — расстрел»

Сергей Разин
корреспондент
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Футболисты «Урала».
Фото ФК «Урал»

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о задаче «Урала» вернуться в РПЛ.

— Решение губернатора Свердловской области было поддержать «Урал», который неожиданно упал на лигу ниже, — приводит слова Рапопорта ОТВ. — Но надежда на то, что это будет временно и будет только в этом сезоне.

— На сезон губернатором поставлена прямая задача.

— Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили. Говоря о футбольном клубе «Урал», конечно же, это самый массовый вид спорта, это наши эмоции, I’m sorry, наша боль и переживания, но, когда они побеждают, это такие эмоции, которые очень важны для нас.

 
Владимир Писарский (№7) в&nbsp;матче против &laquo;Енисея&raquo;. Провал «Балтики», Писарский не спас «Сочи», победы «Урала» и «Торпедо». События 6-го тура ФНЛ

В сезоне-2023/24 «Урал» в стыковых матчах уступил «Акрону» с общим счетом 2:3 и вылетел из РПЛ.

После 6 туров «Урал» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.

Источник: Сайт ОТВ
Первая лига
ФК Урал
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«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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«Балтика» поздравила своих болельщиков с 70-летием клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Урал 6 4 1 1 10-4 13
3
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
8
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
9
 Сокол 6 2 3 1 4-3 9
10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
11
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
12
 Сочи 6 2 1 3 6-7 7
13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 6 1 1 4 5-9 4
17
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.08 15:00
СКА-Хаб. – Сокол
 - : -
23.08 17:30
Тюмень – Арсенал
 - : -
24.08 16:00
Шинник – Алания
 - : -
24.08 18:00
Нефтехимик – Урал
 - : -
25.08 12:00
Уфа – Сочи
 - : -
25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 - : -
25.08 19:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
25.08 19:00
Чайка – Енисей
 - : -
26.08 19:30
Родина – Ротор
 - : -
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Г
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 3
Тарас Гаглоев

Тарас Гаглоев

Алания

 2
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 3
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
Никита Глушков

Никита Глушков

Балтика

 2
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 5 1 2
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 5 1 0
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