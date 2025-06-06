В ФНЛ назвали заявление Шишкарева неожиданным: «Мы внимательно изучим ситуацию»
В пресс-службе ФНЛ в комментарии для «СЭ» отреагировали на слова бывшего инвестора «Черноморца» Сергея Шишкарева.
«ФНЛ с сожалением принимает заявление Сергея Николаевича Шишкарева, которое стало для нас неожиданным.
«Черноморец» в последние годы демонстрировал высокие результаты как в спортивном плане, так и в маркетинговом, коммерческом и других направлениях. Данные успехи были достигнуты во многом благодаря поддержке инвестора.
Что касается озвученных предположений о возможном договорном матче, ФНЛ категорически против любых попыток неспортивного влияния на результаты. Мы внимательно изучим ситуацию и свяжемся с клубом и департаментом честной игры РФС для уточнения деталей.
Отметим, что «Черноморец» на данный момент успешно прошел лицензирование РФС на следующий сезон. ФНЛ всегда заинтересована в стабильности наших клубов и сделает все возможное, чтобы сохранить целостность и объективность соревнований», — сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.
6 июня Шишкарев заявил, что генеральный директор клуба Максим Пономарев предпринял попытку манипуляции спортивным результатом в матче 34-го тура первой лиги против «Сочи» (2:1). Также Шишкарев объявил о прекращении финансирования клуба из Новороссийска.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Велес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Волга
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Челябинск
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Спартак Кс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.07
|00:00
|Пари НН – Ротор
|- : -
|11.07
|00:00
|Волга – Енисей
|- : -
|11.07
|00:00
|Нефтехимик – Велес
|- : -
|11.07
|00:00
|Шинник – Сочи
|- : -
|11.07
|00:00
|Спартак Кс – КАМАЗ
|- : -
|11.07
|00:00
|Урал – Торпедо
|- : -
|11.07
|00:00
|Арсенал – Текстильщик
|- : -
|11.07
|00:00
|Уфа – Ленинградец
|- : -
|11.07
|00:00
|Челябинск – СКА-Хаб.
|- : -