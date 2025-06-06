В ФНЛ назвали заявление Шишкарева неожиданным: «Мы внимательно изучим ситуацию»

В пресс-службе ФНЛ в комментарии для «СЭ» отреагировали на слова бывшего инвестора «Черноморца» Сергея Шишкарева.

«ФНЛ с сожалением принимает заявление Сергея Николаевича Шишкарева, которое стало для нас неожиданным.

«Черноморец» в последние годы демонстрировал высокие результаты как в спортивном плане, так и в маркетинговом, коммерческом и других направлениях. Данные успехи были достигнуты во многом благодаря поддержке инвестора.

Что касается озвученных предположений о возможном договорном матче, ФНЛ категорически против любых попыток неспортивного влияния на результаты. Мы внимательно изучим ситуацию и свяжемся с клубом и департаментом честной игры РФС для уточнения деталей.

Отметим, что «Черноморец» на данный момент успешно прошел лицензирование РФС на следующий сезон. ФНЛ всегда заинтересована в стабильности наших клубов и сделает все возможное, чтобы сохранить целостность и объективность соревнований», — сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

6 июня Шишкарев заявил, что генеральный директор клуба Максим Пономарев предпринял попытку манипуляции спортивным результатом в матче 34-го тура первой лиги против «Сочи» (2:1). Также Шишкарев объявил о прекращении финансирования клуба из Новороссийска.