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6 июня 2025, 18:36

В ФНЛ назвали заявление Шишкарева неожиданным: «Мы внимательно изучим ситуацию»

Константин Белов
Корреспондент

В пресс-службе ФНЛ в комментарии для «СЭ» отреагировали на слова бывшего инвестора «Черноморца» Сергея Шишкарева.

«ФНЛ с сожалением принимает заявление Сергея Николаевича Шишкарева, которое стало для нас неожиданным.

«Черноморец» в последние годы демонстрировал высокие результаты как в спортивном плане, так и в маркетинговом, коммерческом и других направлениях. Данные успехи были достигнуты во многом благодаря поддержке инвестора.

Что касается озвученных предположений о возможном договорном матче, ФНЛ категорически против любых попыток неспортивного влияния на результаты. Мы внимательно изучим ситуацию и свяжемся с клубом и департаментом честной игры РФС для уточнения деталей.

Отметим, что «Черноморец» на данный момент успешно прошел лицензирование РФС на следующий сезон. ФНЛ всегда заинтересована в стабильности наших клубов и сделает все возможное, чтобы сохранить целостность и объективность соревнований», — сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

Сергей Шишкарев раскритиковал стадион &laquo;Черноморца&raquo;.«Была попытка манипуляции футбольным результатом — подлость и предательство». Жесткий спич экс-инвестора «Черноморца» Шишкарева

6 июня Шишкарев заявил, что генеральный директор клуба Максим Пономарев предпринял попытку манипуляции спортивным результатом в матче 34-го тура первой лиги против «Сочи» (2:1). Также Шишкарев объявил о прекращении финансирования клуба из Новороссийска.

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Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
Сергей Шишкарев
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