РФС свяжется с Шишкаревым после его слов о попытке манипуляции футбольными результатами

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) отреагировали на слова экс-инвестора «Черноморца» Сергея Шишкарева.

«РФС свяжется с Сергеем Николаевичем Шишкаревым, чтобы уточнить детали событий, о которых он рассказал журналистам. Мы последовательно выступаем против любых попыток оказания неспортивного влияния на результаты футбольных матчей», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РФС.

6 июня Шишкарев заявил, что генеральный директор клуба Максим Пономарев предпринял попытку манипуляции спортивным результатом в матче 34-го тура первой лиги против «Сочи» (1:3).

Также Шишкарев объявил о прекращении работы с командой из Новороссийска.