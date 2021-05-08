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«Спартак-2» победил «Шинник»

16:02
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«Спартак-2» в матче 41-го тура ФНЛ победил «Шинник» со счетом 4:2.

Красно-белые занимают 15-е место в таблице. Ярославцы — на последнем, 22-м месте.

Олимп — ФНЛ

41-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 4:2 (2:1)

Голы: Оганесян, 31 (1:0). Педро Роша, 32 (2:0). Носов, 34 (2:1). Щадин, 59 (2:2). Игнатов, 63 (3:2). Оганесян, 89 (4:2).

«Спартак-2»: Акмурзин, Миронов, Петрунин, Воропаев, Бакалюк (Ташаев, 64), Сунгатулин, Денисов, Мельников (Вит.Шитов, 90+2), Оганесян, Игнатов, Педро Роша (Голятов, 87).

«Шинник»: Матюша, Стешин, Зинков, Самойлов, Самсонов (Маляров, 76), Каретник (Дорофеев, 82), Азявин (Тананеев, 89), Щадин (Игнатенко, 67), Бетюжнов, Носов (Гонгапшев, 74), Низамутдинов.

Предупреждения: Бакалюк, 9. Низамутдинов, 26. Денисов, 58.

Судья: Лапатухин (Москва).

8 мая. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

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