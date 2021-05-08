«Спартак-2» победил «Шинник»
«Спартак-2» в матче 41-го тура ФНЛ победил «Шинник» со счетом 4:2.
Красно-белые занимают 15-е место в таблице. Ярославцы — на последнем, 22-м месте.
Олимп — ФНЛ
41-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 4:2 (2:1)
Голы: Оганесян, 31 (1:0). Педро Роша, 32 (2:0). Носов, 34 (2:1). Щадин, 59 (2:2). Игнатов, 63 (3:2). Оганесян, 89 (4:2).
«Спартак-2»: Акмурзин, Миронов, Петрунин, Воропаев, Бакалюк (Ташаев, 64), Сунгатулин, Денисов, Мельников (Вит.Шитов, 90+2), Оганесян, Игнатов, Педро Роша (Голятов, 87).
«Шинник»: Матюша, Стешин, Зинков, Самойлов, Самсонов (Маляров, 76), Каретник (Дорофеев, 82), Азявин (Тананеев, 89), Щадин (Игнатенко, 67), Бетюжнов, Носов (Гонгапшев, 74), Низамутдинов.
Предупреждения: Бакалюк, 9. Низамутдинов, 26. Денисов, 58.
Судья: Лапатухин (Москва).
8 мая. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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