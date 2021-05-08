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37-летний Корниленко забил гол за «Крылья Советов» в своем прощальном матче

16:30
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«Крылья Советов» в матче 41-го тура ФНЛ разгромили «Краснодар-2» со счетом 6:0. Этот матч стал прощальным для спортивного директора клуба Сергея Корниленко.

37-летний белорусский нападающий появился на поле на 83 минуте встречи и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот гостей, установив итоговый счет.

Корниленко внесен в заявку «Крыльев Советов» на матчи ФНЛ под 12-м номером. Самарцы обеспечили себе первое место в таблице и возвращение в РПЛ. «Крылья» продлили беспроигрышную серию до 16 матчей.

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