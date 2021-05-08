37-летний Корниленко забил гол за «Крылья Советов» в своем прощальном матче
«Крылья Советов» в матче 41-го тура ФНЛ разгромили «Краснодар-2» со счетом 6:0. Этот матч стал прощальным для спортивного директора клуба Сергея Корниленко.
37-летний белорусский нападающий появился на поле на 83 минуте встречи и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот гостей, установив итоговый счет.
Корниленко внесен в заявку «Крыльев Советов» на матчи ФНЛ под 12-м номером. Самарцы обеспечили себе первое место в таблице и возвращение в РПЛ. «Крылья» продлили беспроигрышную серию до 16 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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