«Нижний Новгород» разгромил костромской «Спартак» и одержал восьмую победу подряд в ФНЛ
«Нижний Новгород» на выезде разгромил костромской «Спартак» в матче 17-го тура Первой лиги — 4:0.
Голы забили Вячеслав Грулев (дубль) и Глеб Пополитов, мячом в свои ворота отметился Марко Бугарин.
Нижегородская команда одержала восьмую победу подряд в Первой лиге. «Нижний Новгород» набрал 46 очков и занимает первое место в таблице.
«Спартак» с 28 очками располагается на пятой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|17
|15
|1
|1
|52-15
|46
|
2
|Урал
|17
|10
|4
|3
|29-11
|34
|
3
|Сочи
|17
|10
|2
|5
|26-20
|32
|
4
|Торпедо
|17
|9
|5
|3
|29-13
|32
|
5
|Велес
|18
|9
|4
|5
|23-21
|31
|
6
|Спартак Кс
|17
|8
|4
|5
|22-20
|28
|
7
|Шинник
|17
|6
|8
|3
|22-18
|26
|
8
|Волга
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Уфа
|17
|5
|7
|5
|19-17
|22
|
10
|Челябинск
|17
|6
|3
|8
|23-27
|21
|
11
|Ротор
|17
|5
|6
|6
|24-19
|21
|
12
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|20-35
|19
|
13
|Ленинградец
|17
|4
|6
|7
|16-27
|18
|
14
|Енисей
|17
|4
|5
|8
|19-33
|17
|
15
|СКА-Хабаровск
|17
|4
|4
|9
|23-28
|16
|
16
|КАМАЗ
|17
|3
|5
|9
|21-30
|14
|
17
|Нефтехимик
|17
|4
|1
|12
|11-25
|13
|
18
|Текстильщик
|17
|2
|5
|10
|12-29
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.11
|16:30
|Волга – Торпедо
|- : -
|15.11
|00:00
|Челябинск – Велес
|- : -
|15.11
|08:00
|СКА-Хабаровск – Ленинградец
|- : -
|15.11
|14:30
|Уфа – Спартак Кс
|- : -
|15.11
|17:00
|Сочи – Шинник
|- : -
|25.11
|15:00
|Нефтехимик – Ротор
|- : -
|25.11
|18:00
|КАМАЗ – Енисей
|- : -
|26.11
|00:00
|Урал – Арсенал
|- : -
|26.11
|19:00
|Нижний Новгород – Текстильщик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|19
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|10
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|6
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|12
|1
|5
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|15
|1
|5
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|7
|1
|4
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