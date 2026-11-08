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Спартак Кострома — Нижний Новгород: счет и результат матча 17 тура ФНЛ 8 ноября 2026

«Нижний Новгород» разгромил костромской «Спартак» и одержал восьмую победу подряд в ФНЛ

Руслан Минаев

«Нижний Новгород» на выезде разгромил костромской «Спартак» в матче 17-го тура Первой лиги — 4:0.

Голы забили Вячеслав Грулев (дубль) и Глеб Пополитов, мячом в свои ворота отметился Марко Бугарин.

Нижегородская команда одержала восьмую победу подряд в Первой лиге. «Нижний Новгород» набрал 46 очков и занимает первое место в таблице.

«Спартак» с 28 очками располагается на пятой строчке.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 17-й тур.
08 ноября, 20:00. Арена Химки (Химки)
Спартак Кс
0:4
Нижний Новгород
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Первая лига
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Кострома)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 17 15 1 1 52-15 46
2
 Урал 17 10 4 3 29-11 34
3
 Сочи 17 10 2 5 26-20 32
4
 Торпедо 17 9 5 3 29-13 32
5
 Велес 18 9 4 5 23-21 31
6
 Спартак Кс 17 8 4 5 22-20 28
7
 Шинник 17 6 8 3 22-18 26
8
 Волга 18 6 4 8 22-25 22
9
 Уфа 17 5 7 5 19-17 22
10
 Челябинск 17 6 3 8 23-27 21
11
 Ротор 17 5 6 6 24-19 21
12
 Арсенал 17 5 4 8 20-35 19
13
 Ленинградец 17 4 6 7 16-27 18
14
 Енисей 17 4 5 8 19-33 17
15
 СКА-Хабаровск 17 4 4 9 23-28 16
16
 КАМАЗ 17 3 5 9 21-30 14
17
 Нефтехимик 17 4 1 12 11-25 13
18
 Текстильщик 17 2 5 10 12-29 11
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14.11 16:30 Волга – Торпедо - : -
15.11 00:00 Челябинск – Велес - : -
15.11 08:00 СКА-Хабаровск – Ленинградец - : -
15.11 14:30 Уфа – Спартак Кс - : -
15.11 17:00 Сочи – Шинник - : -
25.11 15:00 Нефтехимик – Ротор - : -
25.11 18:00 КАМАЗ – Енисей - : -
26.11 00:00 Урал – Арсенал - : -
26.11 19:00 Нижний Новгород – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 19
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 10
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 6
Кирилл Корольков
Кирилл Корольков

Велес

 6
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 12 1 5
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 15 1 5
Ярослав Гребенкин
Ярослав Гребенкин

СКА-Хабаровск

 7 1 4
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