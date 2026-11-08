«Нижний Новгород» разгромил костромской «Спартак» и одержал восьмую победу подряд в ФНЛ

«Нижний Новгород» на выезде разгромил костромской «Спартак» в матче 17-го тура Первой лиги — 4:0.

Голы забили Вячеслав Грулев (дубль) и Глеб Пополитов, мячом в свои ворота отметился Марко Бугарин.

Нижегородская команда одержала восьмую победу подряд в Первой лиге. «Нижний Новгород» набрал 46 очков и занимает первое место в таблице.

«Спартак» с 28 очками располагается на пятой строчке.