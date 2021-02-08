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Состав «Томи» пополнил 19-летний полузащитник «Казанки»

15:27
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Состав «Томи» пополнил 19-летний полузащитник Дэнис Файзуллин. Новичок будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона из московской «Казанки», сообщает сайт томичей.

В текущем сезоне на счету Файзуллина в ПФЛ 14 матчей, 2 гола и 4 голевые передачи.

За юношеские сборные России различных возрастов хавбек отыграл 22 матча и забил 4 гола.

На сборах в Турции Дэнис Файзуллин провел за «Томь» 4 матча и забил 4 гола.

Дополнительная информация:

https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/denis-faizullin-arendovan-tomiu-do-kontca-sezona-2021-02-08

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