Состав «Томи» пополнил 19-летний полузащитник «Казанки»

Состав «Томи» пополнил 19-летний полузащитник Дэнис Файзуллин. Новичок будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона из московской «Казанки», сообщает сайт томичей.

? Сегодня состав «Томи» пополнил 19-летний полузащитник Дэнис Файзуллин. Новичок будет выступать за нашу команду на правах аренды до конца сезона из московской «Казанки» (@fckazanka). В текущем сезоне на счету Дэниса в ПФЛ 14 матчей, 2 гола и 4 голевые передачи. pic.twitter.com/maZCPmfqdi — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) February 8, 2021

В текущем сезоне на счету Файзуллина в ПФЛ 14 матчей, 2 гола и 4 голевые передачи.

За юношеские сборные России различных возрастов хавбек отыграл 22 матча и забил 4 гола.

На сборах в Турции Дэнис Файзуллин провел за «Томь» 4 матча и забил 4 гола.