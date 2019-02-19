Первенство России-2019/20 может начаться 7 июля

На Кипре прошло очередное заседание общего собрания первого дивизиона. Как информирует официальный сайт лиги, одним из центральных пунктов повестки дня сегодня стало обсуждения различных вариантов календарного плана на сезон-2019/20.

Согласно принятому за основу проекту следующее первенство должно стартовать 7 июля. До ухода на зимний перерыв команды Олимп-ФНЛ проведут 25 туров, последний из которых должен пройти 23 ноября.

Возобновится первенство весной 9 марта 2020 года, а заключительный тур согласно принятому общим собранием проекту должен состояться 16 мая.

Переходные матчи с командами РФПЛ состоятся 21 и 24 мая 2020 года.