«Химки» установили рекорд ФНЛ по беспроигрышной серии

«Химки» продлили беспроигрышную серию в Олимп-ФНЛ. В игре 11-го тура подмосковный клуб одолел «Спартак-2» благодаря голу Камрана Алиева (1:0).

Серия «Химок» без пораженийсо старта сезона составляет 11 матчей — это рекорд лиги. Ранее рекорд принадлежал «Арсеналу», который не проигрывал 10 стартовых игр подряд в сезоне-2013/14.

После 11 туров «Химки» с 8 победами и 3 ничьими занимают второе место, отставая на 1 очко от «Торпедо».