«Факел» — «Черноморец»: онлайн-трансляция матча ФНЛ (первой лиги)
«Факел» и «Черноморец» сыграют в первой лиге 14 марта
«Факел» и «Черноморец» сыграют в 24-м туре PARI Первой лиги в субботу, 14 марта. Матч в Воронеже на стадионе «Факел» начнется в 18.00 по московскому времени.
«Факел» — «Черноморец»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (Первая лига) в социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые события и результат игры «Факел» — «Черноморец» отслеживайте в матч-центре «СЭ».
После 23-го тура Первой лиги «Факел» занимал первое место с 51 очком, его предыдущим соперником был «Урал» (1:0). «Черноморец» набрал 27 очков и шел 13-м в таблице, в предыдущем туре «моряки» выиграли у «СКА-Хабаровска» (3:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|12
|10
|1
|1
|36-14
|31
|
2
|Спартак Кс
|11
|7
|3
|1
|15-8
|24
|
3
|Сочи
|12
|7
|2
|3
|21-14
|23
|
4
|Велес
|12
|7
|2
|3
|16-14
|23
|
5
|Урал
|11
|6
|4
|1
|18-5
|22
|
6
|Торпедо
|11
|6
|2
|3
|21-9
|20
|
7
|Ротор
|12
|5
|2
|5
|20-14
|17
|
8
|Уфа
|11
|4
|5
|2
|16-13
|17
|
9
|Шинник
|11
|3
|6
|2
|15-13
|15
|
10
|Енисей
|12
|3
|5
|4
|15-20
|14
|
11
|Арсенал
|12
|3
|4
|5
|12-22
|13
|
12
|Нефтехимик
|12
|4
|0
|8
|7-15
|12
|
13
|Челябинск
|12
|3
|3
|6
|13-19
|12
|
14
|Волга
|11
|3
|2
|6
|14-17
|11
|
15
|Ленинградец
|11
|2
|4
|5
|9-20
|10
|
16
|КАМАЗ
|12
|2
|3
|7
|11-19
|9
|
17
|Текстильщик
|12
|1
|4
|7
|8-19
|7
|
18
|СКА-Хабаровск
|11
|1
|2
|8
|11-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|18:00
|КАМАЗ – Текстильщик
|0 : 1
|19.08
|19:30
|Велес – Нижний Новгород
|3 : 2
|20.08
|18:30
|Арсенал – Ротор
|2 : 1
|20.08
|19:00
|Нефтехимик – Сочи
|1 : 2
|26.09
|12:00
|Челябинск – Енисей
|1 : 1
|26.09
|14:30
|Спартак Кс – Урал
|- : -
|26.09
|16:00
|Волга – Ленинградец
|- : -
|27.09
|12:30
|Уфа – Торпедо
|- : -
|27.09
|17:00
|Шинник – СКА-Хабаровск
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|14
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|10
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|6
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Руслан Магаль
Сочи
|5
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|11
|1
|4
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|8
|1
|3
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|10
|1
|3
Новости
Судейство
24 сен 15:13
7