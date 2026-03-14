«Факел» — «Черноморец»: онлайн-трансляция матча ФНЛ (первой лиги)

«Факел» и «Черноморец» сыграют в 24-м туре PARI Первой лиги в субботу, 14 марта. Матч в Воронеже на стадионе «Факел» начнется в 18.00 по московскому времени.

«Факел» — «Черноморец»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (Первая лига) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Факел» — «Черноморец» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

После 23-го тура Первой лиги «Факел» занимал первое место с 51 очком, его предыдущим соперником был «Урал» (1:0). «Черноморец» набрал 27 очков и шел 13-м в таблице, в предыдущем туре «моряки» выиграли у «СКА-Хабаровска» (3:0).