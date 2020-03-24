Бывший президент «Торпедо» назвал дураками фанатов, оскорбивших Игнашевича

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов в интервью «СЭ» рассказал о весеннем спаде одного из лидеров ФНЛ, акции болельщиков против главного тренера и пандемии коронавируса.

— Болельщики уже начали акции против Игнашевича: на матче с «Текстильщиком» (0:0) вывесили несколько баннеров: «От работы кони дохнут», «Бойтесь армейцев, дары приносящих» и «Игнашевич — троянский конь».

— Ну что тут сказать... Фанаты — дураки! Так и напишите! Нельзя опускаться до оскорблений. Тем более, речь идет о вашем главном тренере. Все люди могут ошибаться, что-то у Игнашевича не получилось. Ну и что? Надо сразу баннеры вывешивать? Сергей — молодой специалист, набирается опыта, учится. У него славная футбольная история. Его, наоборот, нужно поддержать. Другое дело, что в выборе решения — выходить или не выходить в премьер-лигу — конечно, он не самостоятелен. Последнее слово за акционером.

Если руководство не готово сейчас к РПЛ, значит, это надо просто принять. Не допустимо, чтобы какая-то группа болельщиков диктовала свои условия! Либо поддерживайте команду, либо не ходите на стадион. Вот и все.

— Допускаете, что сезон не будет доигран в связи пандемией коронавируса? Закрепят нынешние итоги, и «Торпедо» окажется только четвертым.

— Считаю, доиграем чемпионат.

— Когда в таком случае сезон, по-вашему, возобновится?

— По моим ощущениям где-то в середине мая. (Виталий Айрапетов)

Александр Тукманов: «Фанаты «Торпедо» — дураки. Как можно оскорблять Игнашевича?!»