«Говорить о справедливости не приходится» Акционер «Торпедо» Роман Авдеев не считает правильным завершение турнира ФНЛ

Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» поделился мнением о досрочном завершении сезона ФНЛ из-за пандемии коронавируса.

— Говорить о справедливости не приходится. Последние шесть туров мы не блестяще провели. Если бы играли по-другому, были бы другие результаты. Не надо искать справедливость, а выигрывать за явным преимуществом. Игра после нового года оставляла желать лучшего. Задача команды была — закрепиться в ФНЛ. Игнашевич ее выполнил. Он смог построить команду. И драйв был, и фарт. Три раза ударили по воротам — один раз попали и выиграли — такое бывало.

Надо играть, уважать спорт, болельщиков и стараться выигрывать в каждом матче. Надо пенять на себя, а не на справедливость.

Мы бы пошли, если бы вышли по спортивному принципу. Легче всего делать претензии игрокам и тренеру. Но я бы воздержался от этого. Поддерживать надо и когда выигрывает, и когда проигрывает. Игра в Кубке психологически была очень тяжелой — с «Химками» (5:1). (Евгений Белоусов)